Geldanlage Saudi-Put am Ölmarkt

Das bedeutet zwar nicht, dass es in nächster Zeit zu einem Rückgang der Ölmengen kommen wird. Gegenwärtig produziert Aramco etwa drei Millionen Barrel pro Tag weniger, als es könnte. Dass die Ankündigung aber ausgerechnet in einer Zeit wachsender Spannungen im Nahen Osten kommt, lässt aufhorchen. Reduzierte Kapazitätsinvestitionen seien „bullish“ für die Ölpreise, sagt Neil Beveridge, könnten sie also in die Höhe treiben. Der Energieanalyst vom US-Broker Bernstein sieht in der Ankündigung der Saudis zudem ein Signal an enge Verbündete wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, ebenfalls von ihren Expansionsplänen Abstand zu nehmen. Saudi-Arabien entfernt sich weiter von seiner der traditionellen Rolle als Swingproducer in Krisenzeiten. In Zukunft geht es nicht mehr um Umsatz-, sondern um Gewinnmaximierung.