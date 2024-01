Geldanlage: Weltgrößter Staatsfonds aus Norwegen verbucht Rekordgewinn

Der 1996 gegründete Fonds investiert die Einnahmen aus dem norwegischen Öl- und Gassektor. Er ist weltweit an mehr als 8800 Unternehmen beteiligt, wobei er 1,5 Prozent aller börsennotierten Aktien besitzt. Er ist damit der größte Einzelinvestor am internationalen Aktienmarkt. Investiert wird auch in Anleihen, nicht börsennotierte Immobilien und Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien.