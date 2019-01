 Geldmärkte: Euro steigt – Aussagen zur US-Geldpolitik wirken nach

Frankfurt am MainDer Eurokurs ist am Montag gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,1473 US-Dollar. Am Freitagabend war der Euro noch knapp unter 1,14 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1445 (Freitag: 1,1403) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8737 (0,8770) Euro gekostet.