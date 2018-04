Geldpolitik: Türkische Zentralbank hebt die Zinsen deutlich an – gegen den Willen Erdogans

IstanbulMurat Cetinkaya ist nicht gerade der beste Freund des türkischen Staatschefs Erdogan. Der Präsident der türkischen Zentralbank will die Leitzinsen im Land anheben, um die strauchelnde Währung einzufangen. Doch Erdogan will die Zinsen niedrig halten, damit Unternehmen und Konsumenten günstig an Geld kommen, dieses reinvestieren und so die Wirtschaft ankurbeln.