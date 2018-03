Geldregen für Anleger: Dax-Firmen zahlen Rekorddividenden

Der Grund für den Dividendenregen liegt auf der Hand: Der weltweite Konjunkturmotor brummt und die Gewinne der Unternehmen sprudeln. „Die Dax-Unternehmen profitieren besonders von dem Wirtschaftswachstum, weil sie ihre Waren in die ganze Welt liefern”, erklärt Hürkamp. In Deutschland legte die Wirtschaft 2017 um 2,2 Prozent zu, so stark wie seit 2011 nicht mehr. Auch in den USA und in Asien ging es nach oben. Ein Richtungswechsel ist erst einmal nicht in Sicht: Für die globale Wirtschaft erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) einen Zuwachs von je 3,9 Prozent in den Jahren 2018 und 2019.