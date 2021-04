Geldwäsche mit Kryptowährungen Der Bitcoin bleibt schmutzig

Die Mehrheit der illegalen Transaktionen 2020 entfällt laut Chainalysis weiterhin auf Betrügereien. Allerdings steigt der Anteil von Erpressungen per Ransomware, also Erpressungssoftware, auf die auch Interpol-Chef Jürgen Stock verweist, deutlich um über 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich verweist Chainalysis noch darauf, dass die tatsächlichen Zahlen vermutlich deutlich höher liegen, da längst nicht alle Fälle von Ransomware-Angriffen dokumentiert werden.



Das „Waschen“ der erpressten Bitcoins, also das Wiedereinschleusen der Kryptocoins in das etablierte Finanzsystem, laufe hochspezialisiert ab, sagt Interpol-Chef Stock im „Chefgespräch“-Podcast. So wie es eben Experten gebe, die per Software in das Firmennetzwerk eines Unternehmens eindringen, gebe es auf der anderen Seite entsprechende Services. „Die wandeln Bitcoins beispielsweise in Cash um und lassen das Bargeld dann in den legalen Wirtschaftskreislauf einfließen“, sagt Stock. „Das sind zum Teil sehr riskante Operationen“, erzählt der Interpol-Chef im Podcast, da sie die Möglichkeit der Strafverfolgung böten. Das sei eben Teil des Pakets „Cybercrime als Service“, sagt Stock. Wer etwas nicht selber machen will oder kann, der kann andere damit beauftragen.