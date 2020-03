Geldwertstabilität Das passiert, wenn echtes Helikoptergeld in Umlauf kommt

Der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, hat am Donnerstag ein historisches Konjunkturpaket vorgestellt. Es sieht gestaffelte Steuervergünstigungen von bis zu 1200 Dollar für Personen mit mittlerem Einkommen vor, und 300 Milliarden Dollar für kleinere Unternehmen, damit diese ihre Arbeitnehmer auf der Gehaltsliste halten können, und 208 Milliarden Dollar für Kredite an Fluggesellschaften und andere Branchen, die besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen sind. Enthalten in dem Paket sind auch Direktzahlungen an jeden US-Bürger, 1200 Dollar für Einzelpersonen und zusätzlich 500 Dollar pro Kind.