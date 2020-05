Geplanter Börsengang: Jacobs-Kaffee-Holding will in der Coronakrise an die Börse

Mitten in der Coronakrise wagt die deutsche Milliardärsfamilie Reimann den größten Börsengang des Jahres in Europa. Die Kaffee- und Tee-Holding JDE Peet's soll in den nächsten Wochen an die Börse Amsterdam gebracht werden, wie das Unternehmen ankündigte. "Wir sehen gerade ausreichend Stabilität in den Kapitalmärkten", sagte JDE-Peet's-Chef Casey Keller am Dienstag.