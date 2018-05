Gerangel um Regierung Sorge vor Neuwahlen setzt Aktien und Anleihen in Italien unter Druck

08. Mai 2018 , aktualisiert 08. Mai 2018, 12:58 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Eine gewählte Regierung scheint es in Italien so schnell nicht zu geben – weiteres Chaos droht. An den Aktienmärkten dominiert die Unsicherheit.