Geschädigte Aktionäre So laufen die Wirecard-Klagen

Anleger, die durch ein Investment in Wirecard-Aktien Geld verloren haben, können das verlorene Geld nicht als Forderung in die Insolvenztabelle eintragen lassen. Das hat das Landgericht München I am Dienstag entschieden (Aktenzeichen 29 O 7754/21). Die Insolvenztabelle ist ein Verzeichnis aller beim Insolvenzverwalter eingereichten Forderungen gegen das insolvente Unternehmen. Verluste aus Aktiengeschäften gehörten nicht in dieses Verzeichnis, befand das Gericht nun.