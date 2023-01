Geschäftsprognosen: Diese Dax-Konzerne mussten 2022 ihre Gewinnerwartungen senken

Ad-hoc Meldungen sind Mitteilungen an Investoren über Unternehmensentwicklungen, die den Börsenkurs beeinflussen. Sie werden etwa dann veröffentlicht, wenn ein Unternehmen Vorstandspositionen neu besetzt oder eine neue Anleihe platziert. Oder eben, wenn Gewinne höher oder niedriger ausfallen als gedacht. Wie stark sich die Gewinnaussichten im Kriegsjahr 2022 eintrübten, zeigt folgender Vergleich: 2021 gab es eine Anpassung nach unten und zwölf nach oben. Im vergangenen Jahr hingegen passten Unternehmen im Prime Standard ihre Gewinnprognosen elfmal nach unten an – und nur viermal nach oben.



