Geschlossene Börsen Sind Börsenschließungen auch in Deutschland möglich?

„Moskau versucht das Letzte zu retten, was zu retten ist“, sagt Ulrich Ehricke, der an der Universität zu Köln das Institut für Europäisches Wirtschaftsrecht leitet. „Die Börse wird in ein künstliches Koma versetzt, um die Situation zu beruhigen.“ Angesichts massiver Kursstürze russischer Aktien im Ausland, wirtschaftlicher Sanktionen gegen Russland und der zunehmenden Isolation des Landes sei dieses Vorgehen aus russischer Sicht vermutlich die einzige finanzpolitische Lösung.



Börsenschließungen dienen dazu, „den Marktteilnehmern Zeit zu geben, um sich zu informieren und die Situation sachgerecht zu bewerten“, erklärt Dörte Poelzig, Professorin für Handelsrecht an der Universität Hamburg. So „soll sich der Handel wieder normalisieren“. Denn die Auswirkungen eines Kriegs oder einer Krise wären unmittelbar schwerer einzuschätzen. Grundsätzlich können solche Eingriffe in den Börsenhandel durch extreme Ereignisse, panisches Verhalten der Anleger oder im Einzelfall durch Aktivitäten einzelner Unternehmen ausgelöst werden.



