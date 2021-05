Gewerbeimmobilien „Leerstand-Probleme haben wir nicht“

Im Ergebnis haben Sie nun 44 Fachmarktzentren im Portfolio, wie stark wollen Sie das in den nächsten Jahren ausbauen?

Es kommen für uns 10.000 bis 15.000 Immobilien infrage, davon kommen jährlich schätzungsweise etwa 1000 auf den Markt und pro Jahr kaufen wir fünf bis acht Zentren dazu. Außerdem kommt mit Ablauf von Mietverträgen, die in der Regel über zehn Jahre befristet sind, neues Angebot nach, der Markt ist immer in Bewegung. Wir haben also keine Sorgen, dass es irgendwann keine Objekte mehr geben wird und damit unser Geschäftsmodell begrenzt sein könnte. Bis 2025 wollen wir auf einen 260 bis 300 Millionen Euro schweren Bestand kommen. Das können wir aus eigener Kraft schaffen, ohne Kapitalerhöhungen also.