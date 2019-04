Gewinnprognose bestätigt Wirecard erhöht die Dividende

In dem am Donnerstag veröffentlichen Geschäftsbericht erteilten die Wirtschaftsprüfer Wirecard trotz der Vorwürfe ein uneingeschränktes Testat für das Jahr 2018. Die Ergebnisse der Untersuchungen erforderten keine Korrekturen an den Geschäftszahlen, schrieben die Prüfer von Ernst & Young (EY). Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sich das infolge der laufenden Ermittlungen der Behörden in Singapur noch ändern könnte. Während die Polizei in Singapur ihr Augenmerk auf die Vorgänge im Unternehmen richtet, ermittelt in Deutschland die Staatsanwaltschaft gegen externe Beschuldigte wegen Marktmanipulation.



Wirecard hatte bereits im Januar vorläufige Zahlen veröffentlicht. Nach den nun vorliegenden endgültigen Zahlen stiegen Betriebsergebnis und Umsatz etwas weniger stark als seinerzeit angegeben. Der Umsatz wuchs um 35,4 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro, nach vorläufigen Zahlen waren es noch knapp 40 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn (Ebitda) kletterte um 36,6 Prozent auf 560,5 Millionen Euro, vorläufig hatte Wirecard einen Zuwachs um rund 38 Prozent auf 568,3 Millionen Euro angegeben.