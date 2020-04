Gewinnprognosen an der Börse „Gar nichts sagen ist die schlechteste Lösung“

Maximilian Müller (links) ist Associate Professor für Accounting an der ESMT European School of Management and Technology Berlin und Mitglied am dortigen for Center for Financial Reporting and Auditing.

Thorsten Sellhorn (rechts) ist Leiter des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München.

