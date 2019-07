Gold an der Börse Xetra-Gold-Bestand steigt auf Rekordniveau

Schon jetzt kam damit in diesem Jahr mehr neues Xetra-Gold auf den Markt und in die Tresore als im gesamten Jahr 2018. Da war der Goldbestand nur um gut sieben Tonnen angewachsen. Der Anstieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres liegt zudem deutlich über dem langjährigen Mittel (8,4 Tonnen pro Halbjahr). An Spitzenjahre wie 2016 oder 2017, als der Bestand auf Jahressicht um je mehr als 50 Tonnen wuchs, kommt die aktuelle Steigerung jedoch nicht heran.