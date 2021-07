Goldhändler PIM-Insolvenz: Riesige Menge Gold verschwunden

Bei den Sicherheitsmaßnahmen vor Ort und der Menge Gold, die dort gelegen haben soll, sei es durchaus möglich, dass Mitarbeiter gestohlen haben, so Metoja. Sollten weitere Gelder reinkommen, könnten auch die 7000 bis 8000 Gläubiger mit einer weiteren Zahlung rechnen. Mit einer ersten Auszahlung bekamen sie eine Quote von 7,5 Prozent auf die festgestellten Forderungen.



