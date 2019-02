 Goldminen-Aktien: Barrick Gold plant Milliarden-Gebot für Newmont Mining

Das Fusionskarussell im Goldbergbau dreht sich munter weiter. Der weltgrößte Goldförderer Barrick Gold hat im Januar für 5,4 Milliarden Dollar in Aktien Randgold Resources übernommen. Die Nummer zwei Newmont Mining legte nach und kündigte die Übernahme des Branchenfünften Goldcorp für 12,6 Milliarden Dollar an – ebenfalls in Aktien, ergänzt um eine kleine Barkomponente von zwei Cent pro Randgold-Aktie. Jetzt prüft Barrick gar eine Fusion von Newmont, möglicherweise im Gespann mit dem australischen Goldkonzern Newcrest Mining, dem weltweit sechstgrößten Förderer.