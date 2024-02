Greenwashing-Vorwürfe DWS: Staatsanwaltschaft durchsucht erneut

In Frankfurter Finanzkreisen findet man das Vorgehen „seltsam“. Schon drei Besuche hat es bei der DWS gegeben, obwohl sie nicht die einzige war, die mit Schwung auf das Nachhaltigkeitsthema aufgesprungen war. Manche vermuten, dass womöglich der Ermittlungsdruck erhöht werden soll. Damit könnte die Bereitschaft des Fondshauses steigen, eine höhere Summe in einem Vergleich zu zahlen. In den USA hatte die DWS der Zahlung von 19 Millionen Dollar in einem Vergleich zugestimmt, nachdem auch die dortigen Behörden dem Greenwashing-Verdacht nachgegangen waren. Dort ist die Sache jetzt vom Tisch.



Lesen Sie auch: Blockchain-Fonds: Zukunftswette für Mutige