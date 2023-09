Greenwashing-Vorwürfe So günstig kommt die DWS bei der gefürchteten US-Börsenaufsicht davon

Die Frankfurter sind froh, dass sie diese Untersuchungen abschließen konnten, die mit „früheren Prozessen, Verfahrensweisen und Marketinggepflogenheiten zu tun hatten, die man bereits „adressiert habe“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Haus weist darauf hin, dass die SEC bei ihrer „zweijährigen intensiven Untersuchung in ihrer ESG-Anordnung keinerlei falsche Angaben in Bezug auf unsere Finanzveröffentlichungen oder die Offenlegungen in unseren Fondsprospekten festgestellt“ habe. Weder die Finanzveröffentlichungen noch die Prospekte seien von der SEC beanstandet worden. Das ist insofern wichtig, weil Aktionäre ansonsten klagen könnten.