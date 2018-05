Greg Lippmann: Vor diesen neuen Gefahren warnt der Star der letzten Finanzkrise

Lippmann trennte sich in großem Stil von den sogenannten Subprime-Papieren, was im Markt als „The Big Short“ zur Legende wurde. Jetzt ist er wieder als Rufer in der Wüste unterwegs – und dieses Mal gilt die Sorge der hohen Verschuldung der US-Unternehmen. Auf einer Konferenz sagte er dem Wirtschaftskanal Bloomberg, dass die Verbindlichkeiten der Firmen im nächsten Abschwung am stärksten unter die Räder kommen dürften.