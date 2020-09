Grenke-Aktie Wolfgang Grenkes schwacher Verteidigungsversuch

Nicht ganz klar wird in der Sache die Rolle der persönlichen Vertrauten Grenkes, Simona Corina Stingaciu. Die Italienerin halte Aktien der Garuna AG als wirtschaftlich Berechtigte und ist in der Schweiz Präsidentin des Verwaltungsrates dieser Beteiligungsgesellschaft, die Garuna AG hatte auch Anteile an Beteiligungen der CTP erworben. Das deutet auf einen massiven Interessenkonflikt hin. Die Ausführungen Grenkes können die Börsianer auch am Donnerstag deshalb nicht komplett überzeugen. Die Aktie, zeitweise auf 39 Euro gestiegen, gibt frühere Gewinne etwas ab, schließt aber dann doch 33 Prozent höher als am Morgen. Interessant wird am Freitag die Reaktion am Bondmarkt auf die Entwicklungen – denn auch die Anleihen des Hauses waren stark gefallen.