Grenke Der Kursabsturz als Kommunikations-Panne

Ebenfalls ging in der verschwurbelten Pressemitteilung der Hinweis unter, dass es nicht erwiesen sei, ob die mit Kindermann im Zusammenhang stehenden Probleme „berechtigt“ sind und ob sie auch wirklich „bedeutend“ sind. Im Bereich Compliance ist es mitunter schon dann eine kritische Situation, wenn es nach Ansicht von Prüfern zu wenig Personal gibt, dass sich um die Einhaltung von Regeln kümmert. In seinem Brief wies Lipp auch darauf hin, dass Mängel etwa am „Compliance-Handbuch“ von den Aufsehern festgestellt wurden. Da geht es jetzt auch ganz ins Klein-Klein. „Laut der aktuellen ad-hoc-Mitteilung geht es offenbar nur um prozessuale Themen, die keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sollten“, sagte Uwe Rathausky, Vorstand des Finanzdienstleisters Gané, der WirtschaftsWoche bereits am Dienstagnachmittag. Gané hält in einem Investmentfonds einen hohen Anteil in Grenke-Aktien. Rathausky kritisiert aber, dass es Grenke bisher versäumt habe, die Zusammenhänge und die Auswirkungen der Verabschiedung von Mark Kindermann zu erklären und es an Transparenz mangele. Der Aufsichtsratsvorsitzende Lipp ist dem Wunsch jetzt nachgekommen. Um Vertrauen am Kapitalmarkt aufzubauen, so Rathausky, müssten, die Wirtschaftsprüfer und die BaFin allerdings schleunigst abschließende Ergebnisse liefern.