Grenke Ist der Kursabsturz nur eine Kommunikations-Panne?

Wenn sich bei hoher Nervosität kaum jemand traut, einen Kurssturz zum Kauf zu nutzen, fällt der besonders drastisch aus. So kam es am Montag bei recht niedrigen Umsätzen zu dem Minus von 30 Prozent. Die Grenke-Anleihen fielen im Kurs teils auf 88 Prozent ihres Nennwerts. Am Dienstag hat sich der Aktienkurse bis Mittag um fünf Prozent leicht erholt. Möglicherweise haben sich aber auch nur die Shortseller eingedeckt und Aktien günstig gekauft. Bei Grenke weiß das derzeit niemand so genau.



