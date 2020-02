Griechenland Zins für zehnjährige griechische Staatsanleihen fällt unter ein Prozent

Die Nachfrage nach griechischen Staatsanleihen bleibt hoch. Am Mittwoch stiegen die Kurse der Papiere weiter. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erstmals unter die Marke von einem Prozent. Im Tief rentierten die Wertpapiere am Mittag mit 0,98 Prozent. Damit liegt die Rendite griechischer Staatspapiere in etwa auf dem Niveau italienischer Staatsanleihen, das vor einigen Wochen sogar schon einmal unterschritten wurde.