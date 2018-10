Größte Gewinner im MDax Anleger decken sich mit Aktien von Software AG ein

Der neue Chef der Software AG, Sanjay Brahmawar, stellt unterdes die Strategie des zweitgrößten deutschen Softwarekonzerns auf den Prüfstand. Die Ergebnisse des Projektes Helix werde er im Februar vorstellen, kündigte Brahmawar am Freitag an. Veränderungen könnten auch einher mit Zukäufen gehen. Interessant seien beispielsweise ergänzende Übernahmen im Bereich Datenspeicherung. Der frühere Geschäftsführer von IBM Watson Internet of Things hat im August das Zepter vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Streibich übernommen. Er gehe davon aus, dass der Software AG ein "positiver Übergang" ins 50. Jahr der Firmengeschichte gelinge.