Größte Kursrutsch seit vier Monaten Dax fällt auf Zwei-Jahres-Tief

Bange Blicke warfen Investoren auch nach Italien. Das Land liegt mit der EU-Kommission über Kreuz wegen seiner Budgetpläne für die kommenden Jahre. Die Brüsseler Behörde könnte den Entwurf zurückweisen und Änderungen verlangen, was eine Premiere wäre. Einem Zeitungsbericht zufolge ist die Regierung in Rom aber grundsätzlich bereit, die Pläne noch zu ändern. An den Anleihemärkten sorgte das zunächst für Erleichterung. Die Rendite der zehnjährigen Staatspapiere ging zurück, die Risikoaufschläge im Vergleich zu Bundesanleihen engten sich ein.