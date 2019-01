 Größter Kurssturz seit 2008: Minenfirma Vale verliert nach Dammbruch in Brasilien knapp 13 Milliarden Euro an Börsenwert

FrankfurtDer verheerende Dammbruch in einer brasilianischen Eisenerz-Mine brockt der Betreiberfirma Vale den größten Kursrutsch seit zehn Jahren ein. Die Aktien des Konzerns stürzten am Montag in Sao Paolo um bis zu 20 Prozent ab. Damit büßte der Bergbaukonzern umgerechnet knapp 13 Milliarden Euro an Börsenwert ein. Das entspricht in etwa der gesamten Marktkapitalisierung des deutschen Versorgers RWE.