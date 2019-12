Großbritannien nach der Wahl „Britische Aktien haben viel zu bieten“

Großbritanniens Glauben an Fondsmanager wurde erschüttert durch die Liquiditätskrise bei dem bekannten Manager Neil Woodford. Ziehen Sie Lehren daraus?

Liquidität ist wirklich wichtig, als Fondsmanager müssen sie beweglich bleiben und ihre Aktien oder Anleihen ständig verkaufen können, etwa wenn Anleger Geld abziehen. Ich denke dabei immer an das Jahr 2008. Wir mussten damals etwa 75 Prozent unserer Gelder an Kunden zurückzahlen, weil wir eine Art Hedgefonds waren, aber unsere Anleger konnten täglich an ihr Geld und machten davon Gebrauch. Unser Fonds war in dem Jahr um 29 Prozent im Plus, als der Markt um 30 gefallen war. Dann machten alle Kasse. Das war nicht schön, aber bestärkt mich trotzdem darin, einen Fonds immer liquide zu halten.