Gute Aussichten für Aktionäre Rekorddividenden entschädigen für Kursverluste

In Deutschland will die Online-Bank Comdirect trotz eines Gewinnrückgangs um knapp 30 Prozent an der Dividendenhöhe von 25 Cent je Aktie festhalten. Die Münchner Atoss Software schlägt dem Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro vor, davon 2,60 Euro in Form einer Sonderdividende. Selbst Thyssenkrupp will trotz schwieriger Geschäftsentwicklung und bevorstehender Aufspaltung an der Vorjahresdividende von 15 Cent je Aktie in diesem Jahr festhalten.