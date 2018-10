Gute Bilanzen US-Börsen legen nach jüngstem Ausverkauf wieder zu

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,2 Milliarden Aktien den Besitzer. 2561 Werte legten zu, 1089 gaben nach und 169 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,7 Milliarden Aktien 2174 Titel im Plus, 895 im Minus und 153 unverändert.

An den US-Kreditmärkten gaben die zehnjährigen Staatsanleihen um 02/32 auf 97-26/32 nach. Sie rentierten mit 3,1337 Prozent. Die 30-jährigen Bonds gaben 02/32 auf 93-14/32 nach und hatten eine Rendite von 3,3496 Prozent.