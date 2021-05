Haferdrink-Hersteller: Börsengang von Oatly: Bewertung liegt bei zehn Milliarden Dollar

Der schwedische Haferdrink-Hersteller Oatly wird bei seinem Börsengang an der US-Technologiebörse Nasdaq mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen, das vom Trend zu gesunder und veganer Ernährung profitiert, teilte seine US-Hinterlegungsscheine (ADS) in der Nacht zum Donnerstag zu je 17 Dollar zu, am oberen Ende der Zeichnungsspanne, die von 15 bis 17 Dollar reichte.