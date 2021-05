Haferdrink-Hersteller Oatly-Aktie legt bei Börsendebüt um 30 Prozent zu

Der schwedische Haferdrink-Hersteller Oatly hat ein fulminantes Debüt an der US-Technologieböre Nasdaq gefeiert. Die US-Hinterlegungsscheine (ADS) eröffneten den Handel am Donnerstag mit 22 Dollar, das war ein Plus von 30 Prozent zum Ausgabepreis von 17 Dollar, der bereits am oberen Ende der Zeichnungsspanne festgelegt worden war.