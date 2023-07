Halbjahresbilanz für Mischfonds Die Guten, die Schlechten und die Hoffnungslosen

Erstaunlich ist, dass manche Mischfonds ständig unter den Schlechtesten landen und trotzdem noch immer Milliarden verwalten. Der sieben Milliarden Euro schwere Carmignac Patrimoine des französischen Fondshauses Carmignac Gestion ist so ein Kandidat. An seine Erfolge in der Finanzkrise 2008/2009 konnte der Fonds nicht mehr anknüpfen. In Sachen Wertzuwachs kommt der Fonds nicht vom Fleck. Er kostet Anleger jährlich 1,9 Prozent, brachte ihnen aber im Schnitt in den vergangenen zehn Jahren nur 1,6 Prozent Plus pro Jahr. Diese Rendite ist zwar nach Kosten, aber reich geworden ist mit dem Fonds vor allem der Anbieter Carmignac.