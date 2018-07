Handel auf Blockchain-Basis: Schweizer Börse baut Blockchain-Plattform für Wertpapierhandel auf

ZürichDie Schweizer Börse SIX baut eine neue Plattform für den Wertpapierhandel mit der Blockchain-Technologie auf. Die SIX Digital Exchange starte Mitte 2019 mit den ersten Dienstleistungen dieser Art, teilte die SIX am Freitag mit. Die Schweizer Börse schaffe damit die erste vollständig integrierte Infrastruktur für den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten.