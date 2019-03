Handelsplätze: Aufsicht prüft Gebührenmodelle der US-Börsen

Derartige gestaffelte Gebührenmodelle haben die meisten Betreibergesellschaften – darunter Intercontinental Exchange, zu der die traditionsreiche New Yorker Börse (Nyse) gehört, Nasdaq und Cboe Global Markets – zumindest in einigen ihrer Börsen etabliert. Ziel ist es, damit die Handelsvolumina und letztlich die eigenen Gewinne in die Höhe zu treiben.