Hauptversammlungen Der wachsende Einfluss der Stimmrechtsberater

SAP-Gründer und Aufsichtsratschef Hasso Plattner schrammte 2017 nur um Haaresbreite an seiner Nichtentlastung vorbei, unter anderem weil sich Investoren ärgerten, dass ihnen die Vergütungsregeln nicht zur Abstimmung vorgelegt wurden. Der Softwarekonzern habe aus diesem Warnschuss gelernt, sagt Hölz. Die Bonusregeln wurden angepasst, der Aufsichtsrat verjüngt. Vor dem diesjährigen Aktionärstreffen hat Plattner die Maßnahmen in einem offenen Brief an die Anteilseigner erklärt. „Die Anleger wollen verstehen, warum etwas so ist, wie es ist“, sagt Hölz.