Hauptversammlungen: Hartnäckig bleiben lohnt sich für Anleger

Ist die Prozedur für einen Aktionär, der an einer Hauptversammlung in Frankreich oder den USA teilnehmen will, genauso wie in den Niederlanden?

Sofern man Aktien hält, ist die Prozedur vergleichbar. Wobei es mit der Teilnahme in den USA meist noch komplexer ist. Die Prozesse zwischen Banken und Abwickler sind hier weniger eingespielt. Die Hauptversammlung der niederländischen Steinhoff Gruppe wickelt Computershare ab, die auch viele deutsche Hauptversammlungen abwickeln. Man kennt sich also. Die Wege sind kurz.