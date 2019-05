Viele Dax-Unternehmen werden von ausländischen Eigentümern dominiert. Vor allem angelsächsische Fondsgesellschaften richten sich bei der Ausübung ihres Stimmrechts nach den Empfehlungen von Stimmrechtsberatern. Prominente Vertreter dieser Kaste sind etwa ISS und Glass Lewis. Bei Bayer waren sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Mehrheit der Bayer-Anteilseigner Vorstandschef Werner Baumann die Entlastung verweigerte – ein Novum in der Geschichte eines Dax-Unternehmens. Das war die Quittung für den Kauf des US-Saatgut- und Herbizidherstellers Monsanto für 63 Milliarden Dollar in bar. Eine noch größere Summe ging für Bayer-Aktionäre an der Börse den Bach runter, gemessen am Rekordhoch der Aktie 2015. Eigentlich hätte es Baumann besser wissen müssen: Als Finanzchef saß er mit am Tisch, als unter seinem Vorgänger Marijn Dekkers der Kauf von Monsanto geprüft, aber wegen zu hoher Risiken abgeblasen wurde.