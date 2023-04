Hauptversammlungen: Warum Aktionäre sich den 17. Mai dick im Kalender anstreichen sollten

Der Dachverband Kritische Aktionärinnen und Aktionäre, bekannt für scharfe Redebeiträge und öffentlichkeitswirksame Aktionen auf HVen, wird am 17. Mai mit der Deutschen Bank und E.On gut beschäftigt sein. Co-Geschäftsführer Tilman Massa findet die HV-Häufung an diesem Tag ungünstig – und fragt sich, warum mit LEG Immobilien und Vonovia ausgerechnet zwei Wohnungsbaukonzerne ihre HVen auf den 17. Mai gelegt haben. Die Unternehmen stehen unter Druck: durch die Zinswende, höhere Bau- und Energiekosten und durch die Politik, die den Wohnraummangel nicht in den Griff bekommt. Massa will daher, Deutsche Bank hin oder her, bei Vonovia und LEG genau hinschauen.