Haushaltsdefizit Die italienische Regierung muss nun liefern

RomDie Signale aus Rom kamen bei Investoren gut an. Die italienische Regierung sei bereit, Gespräche über den Haushalt mit der Europäischen Kommission zu führen und nicht mehr dogmatisch an der Budgetplanung 2019 und dem dort avisierten Haushaltsdefizit festzuhalten. Die Renditen der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen (BTPs) fielen nach einem deutlichen Rückgang am Montag auch am heutigen Dienstag leicht nach und notieren bei 3,64 Prozent. Die Renditedifferenz (Spread) zwischen BTPs gegen deutschen Staatsbonds mit einer ebenfalls zehnjährigen Laufzeit fiel schnell unter 300 Basispunkte und liegt aktuell bei 291 Basispunkte.