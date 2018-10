Haushaltsstreit Italienische Finanzmärkte atmen nach Ratingentscheidung auf

Sollte dieser Trend anhalten, dann müsste die italienische Regierung immer mehr Zinsen für ihre Schulden bezahlen. Italien hat mit einem Schuldenstand von 130 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) den zweithöchsten Wert in der Eurozone. Der italienische Aktienindex FTSE MIB stieg um 1,22 Prozent auf 18903 Punkte. Besonders stark profitierten Bankaktien. Die italienischen Banken halten hohe Bestände an heimischen Staatsanleihen.