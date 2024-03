Hautpflegekonzern: Galderma schöpft die Preisspanne beim Börsengang aus

In der Schweiz ist der größte Börsengang seit 2017 in trockenen Tüchern. Der Hautpflegekonzern Galderma gibt seine Aktien zu je 53 Franken aus. Der Zuteilungspreis liegt damit am oberen Ende der Preisspanne. Der Börsengang sei um ein Vielfaches überzeichnet gewesen, „was die starke Nachfrage von Schweizer und internationalen Investoren unterstreicht“, erklärte Galderma am Donnerstag. Das Börsendebüt an der Schweizer Börse SIX ist für Freitag vorgesehen. Galderma wird in den breiten Swiss Performance Index (SPI) aufgenommen.