Hedgefonds: So hoch sind die Leerverkaufspositionen von Bridgewater in Europaaktien

Der Wert der Short-Positionen von Bridgewater in Europa ist in diesem Monat aufgrund von Ausverkäufen gestiegen, die durch Befürchtungen ausgelöst wurden, dass die Ausbreitung des Coronavirus die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Die Aktienkurse sind weltweit gefallen, wobei der Euro Stoxx 50 Index in diesem Jahr um mehr als ein Drittel eingebrochen ist.