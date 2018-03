Hedgefondsgesellschaft: Paulson drängt offenbar Anleger aus einigen seiner Hedgefonds

Paulsons gleichnamige Hedgefondsgesellschaft, einst eine der größten in der Branche, wird bei einigen Fonds, darunter dem Credit Opportunities, Geld an Investoren zurückgeben. Das will Bloomberg von Insidern erfahren haben. Anleger bei diesem Credit-Fonds können ihr Geld in einen separaten Pool transferieren, oder sie werden gezwungen, sie zurückzunehmen. Die Hedgefonds-Firma fährt auch damit fort, Personal abzubauen.