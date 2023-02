Heineken, Carlsberg, Anheuser-Busch Inbev Mach’s wie Bill Gates

Mit internationalen Großbrauereien können Anleger vom wachsenden Bierdurst in Schwellenländern profitieren. Beispiel Heineken: Die Niederländer verkaufen ihr Bier in rund 190 Länder. Vor zwei Jahren hat das Unternehmen zudem die Mehrheit an United Breweries übernommen. Der indische Mischkonzern vertreibt unter anderem Bier der Marke Kingfisher. Kingfisher-Bier gibt es in rund einem halben Dutzend unterschiedlichen Ausführungen, es ist die beliebteste Marke des Landes. In Indien kommt United Breweries nicht zuletzt dank Kingfisher auf einen Marktanteil von rund 50 Prozent.