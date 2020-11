Hersteller für Thermoboxen Impfstofftransport: Aktie von Va-Q-Tec läuft heiß

Corona steuert die Börse: Die Aktien von Va-Q-Tec, Hersteller für Thermoboxen sind am Montagmorgen auf Rekordhöhe gestiegen. Kurz nach Handelseröffnung lagen die Papiere bei 52 Euro, also etwa 40 Prozent über ihrem Schlusskurs am Freitag. Schon in der Vorwoche erreichten die Aktien einen Sprung. Nachdem die Forschung nach einem Corona-Impfstoff immer mehr Fortschritte macht, ist nun die Logistik gefragt.