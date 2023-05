Hindenburgs neuester Coup Leerverkäufer nimmt Wall-Street-Größe Carl Icahn ins Visier

Ein besonders pikanter Vorwurf: Die Dividendenzahlungen von Icahn Enterprises seien durch den Cashflow und die Investment-Performance nicht gedeckt. Seit 2014 hat das Unternehmen die Ausschüttungen an Aktionäre dreimal angehoben, zuletzt im Jahr 2019. Die Quartalsdividende liegt derzeit bei zwei Dollar je Aktie. „Icahn hat Geld von neu hinzugekommenen Investoren dazu genutzt, Dividende an Bestandsanleger zu zahlen“, heißt es in einer Veröffentlichung von Hindenburg. Das erinnere an ein „Ponzi-Scheme“, ein Schneeballsystem, benannt nach dem Betrüger Charles Ponzi.