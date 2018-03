HNA-Tochter: Gategroup startet Ende März an der Schweizer Börse

ZürichDer hoch verschuldete HNA-Konzern bringt den bislang größten Schweizer Börsengang des laufenden Jahres auf den Weg. Gategroup soll am 27. März an die Schweizer Börse SIX gehen, wie die weltgrößte Bordverpflegungsfirma in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Zusätzlich zu neuen Aktien im Volumen von rund 350 Millionen Franken wolle HNA Aktien im Wert von bis zu 1,29 Milliarden Franken platzieren.