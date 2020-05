Hoch profitabel, aber nicht liquide genug Eine mangelhafte Liquiditätsplanung hat verheerende Folgen

Es ist natürlich für manche Branchen unrealistisch und hinsichtlich der Liquiditätsplanung unmöglich, ein solches Worst-Case-Szenario vorherzusehen, bei dem praktisch alle Umsätze versiegen, siehe zum Beispiel das Hotel- und Gaststättengewerbe oder die Luftfahrtindustrie. Jedoch ist es bei einem Unternehmen wie Adidas so, dass eben nicht alle Umsätze wegbrechen, da die Produkte von Adidas weiterhin auch in der Krise gekauft werden, vor allem online. Insofern wirft es ein schlechtes Licht auf ein Unternehmen wie Adidas, dass so schnell Liquditätsengpässe aufgetreten sind angesichts zwar signifikanter, jedoch noch nicht verheerender Umsatzeinbrüche. Es bestand also offensichtlich kein ausreichender Puffer (zur Info: die Cash Ratio bei Adidas in 2019 betrug 0,25, nach 0,38 in 2018). Es wäre vermutlich vermessen, wenn ich eine Cash Ratio von mindestens Eins fordere. Jedoch sollte aus dieser Krise die Lehre gezogen werden, dass die Cash Ratio von Unternehmen deutlich in diese Nähe gerückt werden sollte. Das bedeutet beispielsweise, dem Treasurer, der die Kasse managt, in Unternehmen mehr Gewicht zu verleihen.